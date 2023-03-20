Леон Эдвардс назвал условие для боя с Хорхе Масвидалем

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (21-3) считает, что его поединок с Хорхе Масвидалем (33-16) имеет смысл.

«Теперь я король, я заслужил свое положение, — сказал Эдвардс на пресс-конференции UFC. — Я считаю, что я должен решать, кто будет следующим. Мне не нравится Масвидаль. Поэтому я думаю, что мне нужно отыграться. У нас есть история. Так что да, если он справится с Гилбертом Бернсом, я подумаю о бое с ним. Если он будет умолять меня, то я, возможно, позволю ему подраться за пояс».

Эдвардс и Масвидаль конфликтуют с 2019 года. На турнире UFC в Лондоне Масвидаль подошел к британцу в подтрибунном помещении и неожиданно нанес несколько ударов.