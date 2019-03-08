Чемпион UFC расплакался, обнявшись с матерью поверженного им противника

Трогательный эпизод случился после турнира UFC 235 в подтрибунном помещении. Чемпион в полусреднем весе Камару Усман встретился с матерью поверженного им соперника Тайрона Вудли, у которого он забрал титул. Дебора Вудли обняла Усмана и напутствовала его.
– Все хорошо, дорогой, благословляю тебя. Все хорошо, – сказала мать Вудли. – Теперь наступило твое время. Держись. Ты слышишь меня? И продолжай работать, потому что потом придут и за тобой соперники.
Усман расплакался во время этой речи Деборы Вудли, которая также утешала в сентябре 2018 года Даррена Тилла, который проиграл ее сыну на турнире UFC 228.
Mama Woodley embraces @USMAN84kg following his win over her son @TWooodley (via @ufc) pic.twitter.com/fNLl9IsXVq– ESPN MMA (@espnmma) 7 марта 2019 г.
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