Чемпион UFC извинился за упоминание трагедии 11 сентября в трэш-токе

Чемпион UFC в среднем весе (до 83,9 кг) Исраэль Адесанья принес извинения за то, что, пытаясь словесно задеть своего соперника Йоэля Ромеро, упомянул о теракте 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. На прошлой неделе новозеландец нигерийского происхождения заявил на пресс-конференции, что Ромеро в бою с ним рухнет, «как башни-близнецы».

— Я никогда не шутил об умерших людях и не упоминал трагические события 11 сентября, — написал Адесанья в Instagram. — В тот момент мой мозг работал быстрее, чем мой рот, и я выбрал неправильный эвфемизм.

— Я прошу прощения, в будущем я буду более осторожен со словами, — отметил боец.

В результате террористической атаки на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года погибло более 2700 человек.

Бой между 30-летним Адесаньей (18-0) и 42-летним кубинцем Йоэлем Ромеро (13-4-0) состоится 7 марта в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 248.