Чемпион ACA Салман Жамалдаев проведет защиту титула

Чемпион лиги ACA в полулегком весе Салман Жамалдаев проведет первую защиту титула на юбилейном турнире ACA 100 в Грозном в СК «Колизей» 4 октября. Оппонентом россиянина станет ведущий бразильский полулегковес Фелипе Фроес. Жамалдаев (17-1) ведет рекордную победную серию шестой год подряд. Титул чемпиона организации Салман завоевал в марте 2019 года в напряженном пятираундовом противостоянии против знаменитого «Мотиватора» Марата Балаева.



Полный кард ACA 100:

Фелипе Фроес (Бразилия) — Салман Жамалдаев (Россия)

Джозиель Сильва (Бразилия) — Магомед Бибулатов (Россия)

Фернандо Гонзалез (США) — Абубакар Вагаев (Россия)

Александре Безерра (Бразилия) — Магомедрасул Хасбулаев (Россия)

Бекзод Нурматов (Узбекистан) — Беслан Исаев (Россия)

Диего Брандао (Бразилия) — Джихад Юнусов (Россия)

Джозе Мариа Тоум (Бразилия) — Расул Албасханов (Россия)

Ибрагим Магомедов (Россия) — Абдул-Рахман Джанаев (Россия)

Магомедсайгид Алибеков (Россия) — Юсуп Умаров (Россия)

Джесси Тэйлор (США) — Устармагомед Гаджидаудов (Россия)

Алан Гомеш де Кастро (Бразилия) — Имран Букуев (Россия)

Алексей Стоян (Россия) — Асылжан Бахытжанулы (Казахстан).