Чемпион ACA Салман Жамалдаев проведет первую защиту титула

Чемпион лиги ACA в полулегком весе Салман Жамалдаев проведет первую защиту титула на юбилейном турнире ACA 100 в Грозном 4 октября.

Оппонентом россиянина станет ведущий бразильский полулегковес Фелипе Фроес. Жамалдаев (17-1) ведет рекордную победную серию шестой год подряд. Титул чемпиона организации Салман завоевал в марте 2019 года в напряженном пятираундовом противостоянии против знаменитого "Мотиватора" Марата Балаева. Бой поразил зрителей стойкостью соперников соперников.

Фроес - высококлассный, расчетливый, техничный боец, спарринг-партнер бывшего чемпиона UFC Жозе Альдо. На его счету 17 побед, 4 поражения.