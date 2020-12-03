Человек, ударивший экс-бойца UFC Антигулова, был избит и попал в больницу

Мужчина по имени Расул, ударивший экс-бойца UFC Гаджимурада Антигулова на свадьбе, вскоре после этого был сильно избит. Об этом рассказали очевидцы событий Instagram-аккауну Life Dagestan.

Life Dagestan опубликовал аудиосообщения очевидцев драки. Вот что они сказали:

«На чохской свадьбе (Чох — селение в Дагестане. — Прим. «СЭ») они вдвоем набухались, короче [Антигулов и мужчина в темной одежде]. Он кидаться начал, тот подошел, здравый [Расул] подошел, объяснил: эй, так не делайте. Антигулов встал, сразу бычиться начал, и тот ему втащил».

«Он же [Расул] с детьми. Никого никуда не вытягивал, разошелся, пошел к своим детям, к семье. Те потом толпу собрали, его вытянули, и вот этот брат Антигулова звезданул ему сбоку и затоптал его полностью — лицевую кость, скулы, верхнюю челюсть. Все переломано у него, в больнице лежит. Те потом узнали, что это брат Мурада, телефон отключили. У него брат там есть, спортбаза в Гунибе... Очень серьезный парень Мурад».

Как пишет Life Dagestan, пьяный Антигулов бросал на стол женщинам косточки и тарелки, а еще ругался матом, после чего «человек» (видимо, Расул) сделал ему замечание. Инцидент произошел 21 ноября.

На счету 31-летнего Антигулова 20 побед и 8 поражений в ММА (2-4 в UFC). Последний бой в UFC он провел в ноябре этого года, проиграв техническим нокаутом Максиму Гришину. Это был заключительный поединок Антигулова по контракту с UFC. Сейчас он свободный агент.