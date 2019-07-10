Чед Мендес завершил карьеру

Бывший боец UFC в полулегком весе Чед Мендес объявил о завершении карьеры.

– Я ненадолго отошел от дел, чтобы понять, захочу ли продолжать драться, – приводит слова 34-летнего бойца ESPN. – Но желание не вернулось. Настало время уйти, нет никаких сожалений. Я провел удивительную карьеру в ММА.

Американец одержал в ММА 18 побед и 5 раз проиграл. Последний поединок Мендеса состоялся 29 декабря прошлого года против Александра Волкановски, который первый проиграл нокаутом во втором раунде.