Чарльз Оливейра: «Я подерусь в апреле-мае, а в конце года проведу реванш с Махачевым»

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-9) заявил, что в 2023 году он планирует провести два боя, в том числе за титул чемпиона.

«Мы должны ставить перед собой высокие цели, — приводит слова Оливейры MMA Fighting. — Может быть, в мае я проведу бой в США, а к концу года вернусь в Бразилию и вновь буду драться за пояс. Это было бы здорово. При всем уважении, в прошлом бою у меня были неудачные 10 минут. Я бы ничего не изменил в подготовке к бою с Исламом Махачевым. Мы проведем реванш. Будьте уверены, бой состоится. Я буду драться в апреле или мае и, дай бог, проведу реванш с Исламом Махачевым в конце года».

Ислам Махачев (23-1) победил Оливейру на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.