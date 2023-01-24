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Чарльз Оливейра: «Я подерусь в апреле-мае, а в конце года проведу реванш с Махачевым»

Чарльз Оливейра планирует провести два боя в 2023 году
Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-9) заявил, что в 2023 году он планирует провести два боя, в том числе за титул чемпиона.

«Мы должны ставить перед собой высокие цели, — приводит слова Оливейры MMA Fighting. — Может быть, в мае я проведу бой в США, а к концу года вернусь в Бразилию и вновь буду драться за пояс. Это было бы здорово. При всем уважении, в прошлом бою у меня были неудачные 10 минут. Я бы ничего не изменил в подготовке к бою с Исламом Махачевым. Мы проведем реванш. Будьте уверены, бой состоится. Я буду драться в апреле или мае и, дай бог, проведу реванш с Исламом Махачевым в конце года».

Ислам Махачев (23-1) победил Оливейру на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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