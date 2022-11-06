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Сегодня, 13:32

Чарльз Оливейра опроверг информацию о бое с Физиевым

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в легком дивизионе Чарльз Оливейра (33-9) опроверг слух о том, что UFC разрабатывает его бой с Рафаэлем Физиевым (12-1) 21 января 2023 года на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

«Этого не произойдет, — написал бразилец в Twitter. — Мне нужен перерыв. Спасибо вам, ребята!»

Ислам Махачев (23-1) победил Оливейру на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Физиев в прошлом бою победил Рафаэля дос Аньоса (31-14) техническим нокаутом в пятом раунде 10 июля на UFC on ESPN 39 в Лас-Вегасе, США.

Ислам Махачев
Рафаэль Физиев
Чарльз Оливейра
UFC
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