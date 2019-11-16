Царукян выразил готовность сразиться с Макгрегором

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян заявил, что не отказался бы от поединка с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

— Пока меня несильно волнует следующий соперник. Кого дадут, с тем и буду драться, — цитирует Царукяна RT. — Сейчас мне надо одержать несколько побед подряд, а уже потом думать о битвах с сильнейшими спортсменами. Конечно, уже сейчас хотелось бы помериться силами с представителями топ-15. Если бы мне предложили бой с Конором, я бы согласился. Никто не отказался бы от шанса встретиться с Макгрегором. Это денежный бой.