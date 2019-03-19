Бывший соперник Макрегора пригрозил убийством Камилу Гаджиеву

Бразильский боец смешанного стиля Диего Брандао раскритиковал главу Fight Nights Global Камила Гаджиева за то, что тот не разрешает ему драться в других промоушнах.

- Эти ребята больше не дают мне боев, у них нет денег заплатить мне, они также блокируют мои бои в других компаниях. Я не дрался 18 месяцев, и они говорят, что испортят мне жизнь. А я говорю, что приеду в Россию, чтобы убить Камила Гаджиева, - написал Брандао в Инстаграме.

На видео Брандао сказал, что просто хочет драться и не является сучкой Гаджиева. "Заплатите мне или увольте из вашей сраной компании", - написал он.

В активе Брандао 24 победы и 13 поражений. В марте 31-летний бразилец подписал контракт с АСА. В июне 2014 года он проиграл Конору Макгрегору нокаутом в первом раунде. (Михаил Потапов)