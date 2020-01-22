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Бывший соперник Емельяненко проведет бой 3 апреля в Москве

16:44
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Экс-соперник Александра Емельяненко, американец Тони Джонсон проведет бой 3 апреля в Москве против российского бойца Руслана Магомедова, информирует пресс-служба АСА.

Джонсон занимает 3 строчку рейтинга лиги ACA. Американский «Халк» стал известен российскому зрителю после поединка с Александром Емельяненко в 2018 году, который завершился ничейным результатом.

Для Емельяненко и Джонсона это первый поединок, завершившийся ничьей.

В профессиональной карьере Магомедов одержал 15 побед при одном поражении.

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