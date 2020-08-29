Бывший менеджер Федора Емельяненко отреагировал на смерть тренера Воронова

Бывший менеджер Федора Емельяненко, глава М-1 Global Вадим Филькештейн прокомментировал новости о смерти тренера Владимира Воронова, работавшего с Федором с 1986 года.

— Очень печально узнавать такие новости. Воронов был еще молодой мужик — 55 лет. Для меня это шок. Уже лет 10 с ним близко не общались. Но по воспоминаниям, это человек, который полностью отдавал себя работе, болел за парней. Ездил с ребятами на сборы, приезжал ко мне, когда у меня тут зал был. Всегда относился к нему с большим уважением, это был очень хороший человек. Выражаю свои глубочайшие соболезнования родным и близким, — сказал Финкельштейн.