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Бывший чемпион М-1 Виктор Немков подписал контракт с Bellator

00:33
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Американская спортивная организация Bellator подписал контракт с бывшим чемпион М-1 Виктором Немковым, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Боец, на счету которого 30 побед, 7 поражений и 1 ничья в MMA, также является призером чемпионатов России и Европы по боевому самбо.

«Виктор Немков стал бойцом Bellator. Дата его дебютного боя будет определена позднее», — сказал собеседник агентства.

Напомним, брат Виктора Немкова Вадим является чемпионом Bellator в полутяжелом весе.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9336025

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