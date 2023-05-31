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Мэтт Браун: «Макгрегор — ничтожество. Все, что он делает, это пьет и обкуривается»

Давид Хачатрян
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Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

Экс-боец UFC Мэтт Браун (23-19) жестко раскритиковал бывшего чемпиона UFC ?в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6).

«По моему мнению, он [Макгрегор] —? ничтожество, — сказал Браун на YouTube-канале Майкла Биспинга. — Он был прекрасен, я отдаю ему должное за все, что он сделал, но на данный момент он — бездарь. Вы можете написать об этом в заголовке, и это не будет ерундой. Конор проиграл четыре или пять последних боев. Он, черт возьми, ничего не сделал.
Все, что вы видите, так это то, что он пьет и обкуривается, или что у него едет крыша. По мне, так это жизнь полного бездельника. Все эти деньги не делают тебя лучше. Для меня ты все еще лодырь, брат».

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.

Конор Макгрегор
UFC
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