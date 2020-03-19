Бывший боец ММА Маркс подозревается в убийстве двух своих бывших девушек

Американец, бывший боец ММА Седрик Маркс подозревается в нескольких убийствах, сообщает AP.

Сообщается, что по этому делу проходят два человека — Маркс и 34-летняя Келли Соренсен. Бойца подозревают в том, что он 11 лет назад вместе с Соренсен убил Эйприл Пиз, мать его ребенка. Кроме того, экс-спортсмен подозревается в том, что в январе прошлого года он убил другую свою бывшую девушку, а также еще одного человека.

45-летний Седрик Маркс, в последнее время проживавший в Киллене (Техас, США), одержал 31 победу в ММА при двух поражениях. Он выступал в легком весе.