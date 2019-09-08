Бургеры или сладости? Что предпочитает боец Махачев

Россиянин Ислам Махачев, победивший на UFC 242 бразильца Дави Рамоса, в интервью после поединка отметил, что хочет поесть сладостей. По его словам, бургеры, в отличие от Хабиба Нурмагомедова, он не очень любит.

— Хабиб хочет бургер. Что будет у тебя на ужин, тоже стейк и бургер?

— Когда я сгонял вес, я подписан на страницы в Instagram, где очень много вкусной еды. Я очень хочу турецкие сладости с мороженым. Мне не нравятся бургеры, а вот сладости — самое то.