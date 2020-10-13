Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от боя Магомеда Исмаилова с Иваном Штырковым на турнире АСА 115.

— Интересный бой, не зря его ждут. Их объединяет то, что они оба лучшие, мощные, — сказал Василевский. — Я отдаю предпочтение Маге. Хотя Иван тоже сильный боец, но в стойке Исмаилов посильнее, побыстрее и взрывнее. Мне кажется, он фаворит. Штырков неплохо борется и бьет, но Мага функциональнее.

Иван здорово дрался с тяжеловесами, это у него хорошо получалось. А с тем же Эномото у него уже не очень хорошо выходило. Думаю, Мага будет быстрее Штыркова, плюс он прибавил в последнее время в ударке, вероятно, в этом компоненте он тоже будет посильнее. Скорее всего, бой закончится нокаутом. Причем, возможно, не в стойке. Мага все-таки и переводит хорошо, и добивает. Может быть, будет попадание в стойке и добивание в партере. В любом случае, думаю, что до конца бой не продлится. (Сергей Федоров)