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«Будем защищать его самым достойным образом». Ян показал чемпионский пояс

07:59
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Боец Петр Ян опубликовал видеообращение в сториз своего Instagtam. На UFC 251 россиянин победил бразильца Жозе Альдо и стал чемпионом организации в легчайшем весе.

— Друзья, хочу сказать всем огромное спасибо, — отметил Ян. — Всем, кто болел и поддерживал. Всех люблю, ценю, уважаю. Большое спасибо. Верьте в себя. Будем защищать его самым достойным образом.

Ян стал вторым чемпионом из России в истории UFC. На его счету 15 побед и 1 поражение.

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