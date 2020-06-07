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«Будем считать — победила дружба». Забит рассказал о спарринге с горным козлом

11:00
Забит Магомедшарипов. Фото Instagram
Забит Магомедшарипов. Фото Instagram

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов (18-1) прокомментировал «СЭ» «спарринг» с туром (кавказский горный козел), видео которого он выложил в Instagram в апреле.

— Непростой соперник (улыбающийся смайлик), — отметил Магомедшарипов. — С нестандартной техникой. Некоторые моменты остались за кадром, будем считать — победила дружба (улыбающийся смайлик).

29-летний Магомедшарипов занимает третью позицию в рейтинге UFC в полулегком весе. На его счету 18 побед, 1 поражение. (Илья Андреев)

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