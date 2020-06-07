Российский боец UFC Забит Магомедшарипов (18-1) прокомментировал «СЭ» «спарринг» с туром (кавказский горный козел), видео которого он выложил в Instagram в апреле.

— Непростой соперник (улыбающийся смайлик), — отметил Магомедшарипов. — С нестандартной техникой. Некоторые моменты остались за кадром, будем считать — победила дружба (улыбающийся смайлик).

29-летний Магомедшарипов занимает третью позицию в рейтинге UFC в полулегком весе. На его счету 18 побед, 1 поражение. (Илья Андреев)