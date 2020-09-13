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Броку Леснару предложили провести бой против Федора Емельяненко

09:23
Брок Леснар. Фото Instagram.
Брок Леснар. Фото Instagram.
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Глава Bellator Скотт Кокер сделал предложение бывшему чемпиону UFC в тяжелой весовой категории Броку Леснару организовать бой со знаменитым российским бойцом Федором Емельяненко.

— Я даже не знаю, является ли он свободным агентом. Я даже не знаю, хочет ли он драться. Посмотрим, согласятся ли они и отнесутся ли к этому серьезно, — цитирует Кокера sportBible.

Всего на счету 43-летнего россиянина 39 побед и 6 поражений, еще один бой признали несостоявшимся. У его ровесника Леснара 5 побед и 3 поражения в MMA, еще один бой признали несостоявшимся.

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