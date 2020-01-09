Бразилец, нокаутировавший Шлеменко, отстранен на два года за допинг

Бразильский боец Бруно Силва получил два года дисквалификации от Американского антидопингового агентства за проваленный допинг-тест, информирует mmafighting.com.

В его анализе был бнаружен стероид болденон. Это произошло в июне 2019 года. Это произошло перед его дебютом в UFC против Дерона Винна. Затем началось расследование и вскрытие пробы B.

На счету 30-летнего Силвы 19 побед и шесть поражений. В июне 2018 года он нокаутировал российского бойца Александра Шлеменко в первом раунде на турнире М-1 Challenge 93.