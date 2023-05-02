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Брайс Митчелл: «Я буду выпускать рэп каждый день. Я христианский рэпер»

Давид Хачатрян
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Американский полулегковес Брайс Митчелл (15-1) заявил, что он будет каждый день читать рэп во славу Бога.

«Я буду стараться выпускать новый рэп каждый день. Сделайте погромче, чтобы вы могли услышать бит! Никто об этом не говорит, но я христианский рэпер! Они не хотят давать мне этот титул, поэтому я должен напомнить вам: вся слава Богу», — написал Митчелл в соцсетях, опубликовав видео, как он читает рэп.

Митчелл подерется с россиянином Мовсаром Евлоевым (16-0) 6 мая на UFC 288. Турнир пройдет в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Брайс Митчелл
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