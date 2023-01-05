Брайс Митчелл: «На моем банковском счету оставалось 2 000 долларов перед боем против Топурии»

Боец полулегкого веса UFC Брайс Митчелл в интервью ESPN рассказал, как финансовое положение повлияло на его решение принять бой против Илии Топурии, даже несмотря на грипп.

— Вы сказали, что перед этим боем у вас на счету оставалось всего 2 000 долларов. Людям может показаться странным, как у бойца топ-10 всего пара тысяч на счету.

— Я бы не сказал, что был вынужден принять бой только из-за денег. Я бы точно не умер бы с голоду, все мои счеты были бы оплачены. Но я чувствовал неопределенность, мне не хотелось жить до февраля на 2 000 долларов. А что если бы бой в феврале не состоялся? Сказать, что деньги вообще не были одной из причин, почему я принял бой в декабре — было бы ложью. Я был уверен, что выиграю и уже ожидал бонуса за победу.

Что касается моих финансов... я инвестирую, особенно в недвижимость, сельхозугодья, даже в ретро-технику. Мне нравятся старые тракторы, старые косилки. Однажды я хочу зарабатывать с сена. В прошлом году я накосил пару сотен акров сена. У меня есть старое оборудование, но я купил себе и современную косилку. Я стараюсь инвестировать в такие вещи, а не покупать «Феррари» или золотые часы, которые, скорее всего, упадут в цене. Я не зол по поводу моей финансовой ситуации, я счастлив и чувствую себя благословенным. Но все равно побаивался из-за денег, чувствовал неопределенность, взял бой тогда, когда не стоило брать.

10 декабря Митчелл проиграл Топурии удушающим приемом на UFC 282 в Лас-Вегасе.