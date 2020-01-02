«Братец, только бокс». Кокляев передумал драться с Емельяненко по правилам ММА?

Бывший тяжелоатлет, самый титулованный стронгмен России Михаил Кокляев дал понять, что не намерен участвовать в боях по правилам ММА.

Участник уличных боев «Стрелка» Александр Карапетян, комментируя видео Кокляева в Instagram, написал, что у силача будут хорошие шансы на победу в поединке с Александром Емельяненко по правилам ММА. На это Кокляев ответил в комментариях: «Братец, только бокс».

29 ноября 40-летний Кокляев проиграл 38-летнему Александру Емельяненко (28 побед, 7 поражений, 1 ничья в ММА) в бою по правилам бокса. Емельяненко отправил Кокляева в нокаут в первом раунде. После поражения Кокляев предложил Емельяненко провести поединок по правилам ММА.