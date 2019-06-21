Брат Нурмагомедова не выступит на турнире UFC в Абу-Даби

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов пропустит турнир UFC в Абу-Даби, который состоится 7 сентября, из-за травмы.

-Абубакар Нурмагомедов не выступит в Абу-Даби, он восстанавливается после травмы. Его бой состоится на более поздних турнирах, – цитирует ТАСС менеджера спортсмена Ризвана Магомедова.

Ранее Абубакар Нурмагомедов выступал в PFL. На его счету 15 побед и два поражения в ММА.Cам Хабиб Нурмагомедов проведет в Абу-Даби бой против американца Дастина Порье.