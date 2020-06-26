Брат Хабиба удалил из Instagram свои насмешки над Конором

Абубакар Нурмагомедов, брат российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, удалил из Instagram несколько постов, где он насмехался над ирландцем Конором Макгрегором.

На этой неделе Абубакар Нурмагомедов решил посмеяться над Конором Макгрегором. Сначала он выложил фото с эпизодом боя между Конором и Хабибом Нурмагомедовым.

— Это когда коронавирус, и ты дышать не можешь, — подписал снимок Абубакар.

Макгрегор ответил ему в комментариях.

— Я понял, что вся эта ситуация вокруг Абдулманапа была лишь прикрытием. Обманом, чтобы скрыть недостаточную активность и бегство от боев. Удачи, но помните — Аллах видит все!" - написал ирландец, но через некоторое время удалил комментарий.

Потом Абубакар сделал еще один пост — c перелезающим через клетку Макгрегором и подписью: «Орлы в клетке не сидят, но кур это не касается».