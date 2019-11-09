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Брат Хабиба расстроен неудачным дебютом в UFC

9 ноября 2019, 23:07

Российский боец Абубакар Нурмагомедов расстроен своим поражением в дебютном бое в UFC. Об этом рассказал партнер Нурмагомедова по команде Рустам Хабилов.

Нурмагомедов проиграл в дебютном поединке в UFC удушающим приемом немцу Давиду Заваде. 29-летний Абубакар является двоюродным братом чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который был его секундантом в этом бою.

- Он был очень расстроен. Но я ему сказал, что у него большое будущее в UFC, — цитирует ТАСС Хабилова.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7097212

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