Брат Хабиба расстроен неудачным дебютом в UFC

Российский боец Абубакар Нурмагомедов расстроен своим поражением в дебютном бое в UFC. Об этом рассказал партнер Нурмагомедова по команде Рустам Хабилов.

Нурмагомедов проиграл в дебютном поединке в UFC удушающим приемом немцу Давиду Заваде. 29-летний Абубакар является двоюродным братом чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который был его секундантом в этом бою.

- Он был очень расстроен. Но я ему сказал, что у него большое будущее в UFC, — цитирует ТАСС Хабилова.