Брат Хабиба проведет бой на одном турнире с Конором
22:00
Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, проведет бой с представителем Казахстана Сергеем Морозовым на турнире UFC 257. Поединок должен был сосотяться еще в октябре, но Умар заболел, и бой был перенесен.
— Проведу бой с Умаром Нурмагомедовым на турнире UFC 257, — цитирует ТАСС Сергея Морозова.
Планируется, что турнир пройдет 23 января 2021 года, место его проведения еще неизвестно. Главным событием вечера станет поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье.
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