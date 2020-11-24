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Брат Хабиба проведет бой на одном турнире с Конором

22:00
Умар Нурмагомедов. Фото "СЭ"
Умар Нурмагомедов. Фото "СЭ"
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Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, проведет бой с представителем Казахстана Сергеем Морозовым на турнире UFC 257. Поединок должен был сосотяться еще в октябре, но Умар заболел, и бой был перенесен.

— Проведу бой с Умаром Нурмагомедовым на турнире UFC 257, — цитирует ТАСС Сергея Морозова.

Планируется, что турнир пройдет 23 января 2021 года, место его проведения еще неизвестно. Главным событием вечера станет поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10088879

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