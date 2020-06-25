Брат Хабиба назвал Макгрегора курицей

Брат чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов опубликовал новый пост в своем Instagram. Он снова потроллил ирландца Конора Макгрегора.

- Орлы в клетке не сидят, но кур это не касается. Хейтеры, залетайте, — подписал Нурмагомедов фото конфликта его брата и Макгрегора после их боя в 2018 году.

Ранее Абубакар сравнил состояние Макгрегора после удушающего приема со стороны Хабиба с коронавирусом.