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Брат Хабиба назвал Макгрегора курицей

25 июня 2020, 14:53
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Брат чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов опубликовал новый пост в своем Instagram. Он снова потроллил ирландца Конора Макгрегора.

- Орлы в клетке не сидят, но кур это не касается. Хейтеры, залетайте, — подписал Нурмагомедов фото конфликта его брата и Макгрегора после их боя в 2018 году.

Ранее Абубакар сравнил состояние Макгрегора после удушающего приема со стороны Хабиба с коронавирусом.

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