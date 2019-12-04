Бранч подписал контракт на бой с Шлеменко

Американец Дэвид Бранч (22-6) подписал контракт на бой с Александром Шлеменко (59-13). Поединок пройдет 14 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC7. О том, что Бранч будет соперником российского бойца, было известно две недели назад, однако только сегодня американец урегулировал вопросы с визовыми документами и сразу же подписал контракт на выступление в России.

Бранч провел за свою профессиональную карьеру 28 поединков, 22 из которых выиграл. Все его бои прошли в США в различных организациях, в том числе в UFC, Bellator и WSOF. В последней он провел десять поединков, стал чемпионом в средней и полутяжелой весовых категориях. Что касается UFC, то он подписывал контракт с лигой дважды — в 2010 и 2017 годах. В общей сложности он провел в UFC девять боев, одержал четыре победы, в том числе и над будущим претендентом на пояс чемпиона Тиаго Сантосом.

Для Шлеменко предстоящий бой станет третьим под эгидой RCC. Он уже дважды возглавлял номерные турниры и оба раза побеждал: в декабре прошлого года он «задушил» немца Йонаса Билльштайна, а в мае нокаутировал бразильца Вискарди Андраде. Всего в активе Шлеменко 59 побед, 13 поражений и одна ничья. (Михаил Потапов)