Бойко — о предстоящем поединке на ACA 156: «Я готов к жесткой рубке»

Российский боец MMA Анатолий Бойко рассказал, чего ждет от предстоящего поединка против Андрея Кошкина, который возглавит турнир ACA 156 в Москве.

«Я пересматривал последние бои Андрея Кошкина и готовился к его лучшей версии. Он будет нереально силен в стойке и будет показывать отличную борьбу, хотя Кошкин и не борец вовсе. Я готов к жесткой рубке и боли», — цитирует Бойко «Спорт День за Днем».

28 апреля в главном событии турнира ACA 156 в Москве на «ЦСКА Арена» восходящий проспект Бойко встретится с топовым полусредневесом Кошкиным.