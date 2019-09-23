Бойцы ММА устроили перестрелку. Один из них получил ранение

Киргизский боец ММА Тологон Рахманберди получил огнестрельное ранение в результате перестрелки с коллегой, сообщает 24.kg.

— Пострадавший находится в тяжелом состоянии, он ранен в ягодицу, — говорится в сообщении. — Тологон Рахманберди уулу ранее работал в ОВД Араванского района. По предварительным данным, второй участник перестрелки — Кылычбек Саркарбаев, тоже является спортсменом. Известно, что милиция переквалифицировала дело со статьи «Хулиганство» на «Нанесение тяжких телесных повреждений.

Отметим, что Саркарбаев руководит Ошским комитетом по физической культуре и спорту.