Бой Шахбулатова в АСА станет чемпионским, Керимов покинул лигу

Контракт российского бойца Рустама Керимова с АСА закончился, спортсмен оставил пояс чемпиона лиги в легчайшем весе (до 61,2 кг). Об этом сообщает пресс-служба АСА.

За вакантный титул 6 марта подерутся россиянин Шамиль Шахбулатов и бразилец Дэниель Оливейра Де Альмейда. Поединок пройдет на турнире ACA 105 в Алма-Ате. Шахбулатов в своем последнем бою в сентябре 2019 года нокаутировал Расула Мирзаева.

На счету Шахбулатова 11 побед, 2 поражения и 1 ничья. У бразильца — 26 побед и 6 поражения, 1 ничья.