Бой Регбиста и Тарасова признан несостоявшимся

Бой между Данилом «Регбистом» Алеевым и Артемом Тарасовым на TOP DOG 18 признан несостоявшимся, сообщает пресс-служба промоушена.

Поединок прошел 16 декабря, где по результатам трех раундов «Регбист» одержал победу единогласным решением судей. Команда Тарасова подала апелляцию, после рассмотрения которой Федерация бокса России аннулировала результаты боя в связи с ошибочным подсчетом времени раунда судьей-хронометристом.

Судья-хронометрист от Федерации бокса не вычел из положенного времени раунда отрезок остановки боя, который в свою очередь рефери поединка должным образом обозначил командой «Тайм». Лицензия судьи-хронометриста Федерации бокса России приостановлена.