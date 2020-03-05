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Бой Порье и Хукера может возглавить турнир UFC 16 мая

03:05
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Американец Дастин Порье проведет бой против новозеландца Дэна Хукера. По информации MMA Junkie, сейчас UFC ведет работу над тем, чтобы данный поединок возглавил кард турнира в Сан-Диего, который состоится 16 мая.

31-летний Порье, у которого 17 побед и 5 поражений в UFC, в последний раз проводил бой в сентябре прошлого года, проиграв россиянину Хабибу Нурмагомедову, а 30-летний Хукер (10 побед и 4 поражения UFC) последний раз выходил в октагон в прошлом месяце, одолев Пола Фелдера.

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