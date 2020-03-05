Бой Порье и Хукера может возглавить турнир UFC 16 мая

Американец Дастин Порье проведет бой против новозеландца Дэна Хукера. По информации MMA Junkie, сейчас UFC ведет работу над тем, чтобы данный поединок возглавил кард турнира в Сан-Диего, который состоится 16 мая.

31-летний Порье, у которого 17 побед и 5 поражений в UFC, в последний раз проводил бой в сентябре прошлого года, проиграв россиянину Хабибу Нурмагомедову, а 30-летний Хукер (10 побед и 4 поражения UFC) последний раз выходил в октагон в прошлом месяце, одолев Пола Фелдера.