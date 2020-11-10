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Бой между Макгрегором и Порье находится под угрозой срыва

16:11
Дастин Порье. Фото USA Today Sports
Дастин Порье. Фото USA Today Sports
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Бой между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и бывшим обладателем временного титула в легком весе Дастином Порье рискует не состояться, сообщает журналист ESPN Ариэль Хельвани

На данный момент поединок между Макгрегором и Порье не утвержден, а контракт на бой не подписан.

Проблема связана с желанием Порье заключить соглашение на более выгодных условиях. По этим же причинам не состоялась схватка между Порье и Тони Фергюсоном, изначально запланированная на 24 октября на турнире UFC 254.

Напомним, что бой Макгрегора и Порье должен 23 января возглавить турнир UFC 257 в Лас-Вегасе.

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