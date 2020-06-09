Бой Хабиба с Гэтжи может пройти в сентябре
08:29
Поединок между российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи планируется провести в сентябре. Об этом заявил менеджер россиянина Ризван Магомедов.
«У нас есть ориентировочный месяц — это сентябрь, — цитирует Магомедова ТАСС. — Место боя и точная дата пока не сообщались. Все находится в подвешенном состоянии, так как числа турниров еще не утверждены. Повторюсь, есть только приблизительная дата боя. Будущий соперник? А кто еще может быть нашим соперником, кроме Гэтжи?»
31-летний Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. Он победил во всех 28 поединках в ММА. У 31-летнего Гэтжи 22 победы и два поражения.
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