Бой Хабиба с Гэтжи может пройти в сентябре

Поединок между российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи планируется провести в сентябре. Об этом заявил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

«У нас есть ориентировочный месяц — это сентябрь, — цитирует Магомедова ТАСС. — Место боя и точная дата пока не сообщались. Все находится в подвешенном состоянии, так как числа турниров еще не утверждены. Повторюсь, есть только приблизительная дата боя. Будущий соперник? А кто еще может быть нашим соперником, кроме Гэтжи?»

31-летний Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. Он победил во всех 28 поединках в ММА. У 31-летнего Гэтжи 22 победы и два поражения.