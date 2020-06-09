Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Бой Хабиба с Гэтжи может пройти в сентябре

08:29
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
Теги:

Поединок между российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи планируется провести в сентябре. Об этом заявил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

«У нас есть ориентировочный месяц — это сентябрь, — цитирует Магомедова ТАСС. — Место боя и точная дата пока не сообщались. Все находится в подвешенном состоянии, так как числа турниров еще не утверждены. Повторюсь, есть только приблизительная дата боя. Будущий соперник? А кто еще может быть нашим соперником, кроме Гэтжи?»

31-летний Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. Он победил во всех 28 поединках в ММА. У 31-летнего Гэтжи 22 победы и два поражения.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8681173

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Опрос

проголосовало: 8611
Все опросы
Кто теперь должен стать соперником Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир