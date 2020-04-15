Бой Фергюсона с Гэтжи может состояться 9 мая

Ближайший турнир UFC может пройти 9 мая, сообщает ESPN со ссылкой на президента лиги Дану Уайта. По словам Уайта, в данный момент он формирует кард шоу. Предполагается, что на турнире 9 мая состоится бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

Уайт отметил, что полный кард может быть таким:

Легкий вес (до 70,3 кг): Тони Фергюсон (США) vs Джастин Гэтжи (США), бой за временный титул.

Легчайший вес (до 61,2 кг): Генри Сехудо (США) vs Доминик Круз (США), бой за титул.

Женский полулегкий вес (до 65,8 кг): Аманда Нуньес (США) vs Фелиция Спенсер (США), бой за титул.

Тяжелый вес (свыше 93 кг): Франсис Нганну (Камерун/Франция) vs Жаирзиньо Розенструйк (Суринам).

Полулегкий вес (до 65,8 кг): Джереми Стивенс (США) — Келвин Каттар (США).

Полусредний вес (до 77,1 кг): Дональд Серроне (США) — Энтони Петтис (США).

Тяжелый вес (свыше 93 кг): Грег Харди (США) — Йорган де Кастро (Кабо-Верде).

Тяжелый вес (свыше 93 кг): Алексей Олейник (Россия) — Фабрисиу Вердум (Бразилия).

Женский минимальный вес (до 52,2 кг): Карла Эспарза (США) — Мишель Уотерсон (США).

Средний вес (до 83,9 кг): Жакаре Соуза (Бразилия) — Юрайя Холл (США).

Полусредний вес (до 77,1 кг): Висенте Луке (Бразилия) — Нико Прайс (США).

Полулегкий вес (до 65,8 кг): Чарльз Роса (США) — Брайс Митчелл (США).

На 9 мая у UFC запланировано шоу UFC 250. Лига собиралась провести его в Сан-Паулу (Бразилия), но сейчас это невозможно. 18 апреля должен был состояться турнир UFC 249 с центральным боем между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Фергюсоном. Однако, по словам Хабиба, у него нет возможности покинуть пределы России. В итоге Нурмагомедова заменил Гэтжи. Промоушен намеревался провести UFC 249 в казино на территории индейской резервации в Калифорнии, но телеканал ESPN (показывает шоу UFC в США) потребовал отложить турнир.

На прошлой неделе Уайт заявил, что собирается проводить шоу на так называемом «бойцовском острове», инфраструктура на котором будет готова через месяц. Где он собирается устроить шоу 9 мая, глава UFC комментировать не стал.

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