Боксерский поединок между бойцами ММА Александром Емельяненко и Владимиром Минеевым может состояться в сентябре, сообщил «СЭ» президент Fight Night Global Камил Гаджиев. Изначально поединок планировался на июнь.

11 апреля Минеев должен был провести бой по правилам ММА с Дауреном Ермековым на шоу FNG 97 в Сочи. По словам Гаджиева, из-за пандемии коронавируса поединок перенесен на 27 июня, при этом площадка останется прежней.

— Предполагю, что бой (Емельяненко и Минеева) состоится в сентябре. Когда все полностью придут в себя. Хороший получился бы турнир, — сказал Гаджиев.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боев в ММА (28 побед, 7 поражений и 1 ничья) и два в боксе (1-0-1). У 29-летнего Минеева 14 боев в ММА (12-1-1) и 26 в профессиональном кикбоксинге (24-2-0). (Илья Андреев)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 204 255 человек. Умерших — 8 243, выздоровевших — 82 107. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.