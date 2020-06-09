Бой Брансона и Шахбазяна будет переназначен на 1 августа

UFC вновь пытаются организовать поединок в рамках среднего веса между Дереком Брансоном и Эдменом Шахбазяном. На этот раз промоушен переназначил данную схватку на турнир, который состоится 1 августа, сообщает MMA Junkie.

В первый раз их бой был назначен на март, а затем они обязаны были подраться в апреле, однако из-за пандемии коронавируса и травмы Брансона их встреча все время откладывалась.

22-летний Шахбазян (11-0 MMA, 4-0 UFC) в своем последнем поединке на UFC 244 нокаутировал Брэда Тавареса. 26-летний Брансон (20-7 MMA, 11-5 UFC) сейчас идет на серии из двух побед, поочередно одолев судейским решением Элиаса Теодору и Йена Хейниша.