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Сегодня, 11:58

Борщев прокомментировал подписание Нганну в PFL

Алина Савинова
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Российский боец UFC Вячеслав Борщев поделился мыслями о подписании экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну в PFL.

«Мне понравилось, что он оговорил в контракте, что каждый боец, который с ним дерется, получает не менее 2 миллионов долларов. Это вызывает уважение, что он обдумывает такие моменты. Видно, что он сообразительный парень. Визуально могло сложиться впечатление, что у него голова только для того, чтобы в нее есть. А оказалось, что парень понимает, что делает. Это интересно. Это самая громкая новость последних дней. С подписанием Нганну и Джейка Пола они будут потихоньку вытеснять Bellator по популярности», — цитирует Борщева Metaratings.ru.

Нганну и PFL объявили о сотрудничестве 16 мая. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях. Отмечалось, что контракт Нганну с PFL рассчитан на 2-3 боя, а зарплата для его соперника может составить 1 миллион долларов.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/borshev-vizualno-kazhetsya-chto-golova-ngannu-dlya-togo-chtoby-est-no-on-soobrazitelnyi-paren-251954/
Вячеслав Борщев
Фрэнсис Нганну
ММА
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