Вячеслав Борщев: «Я никогда не был так готов, как к бою с Махешатом. Надеюсь на новый контракт с UFС»

Российский боец Вячеслав Борщев прокомментировал свою победу над китайцем Хайшаером Махешатом на турнире UFC Fight Night 223.

Борщев нокаутировал соперника в середине второго раунда.

«Я так усердно работал над моей борьбой, ММА — очень жесткая игра, тут не до шуток. При всем уважении, не думаю, что есть другой такой спорт, как ММА, это очень жесткий спорт. Я продолжаю мой путь, я наслаждаюсь им, надеюсь, получу новый контракт.

Тычок в глаз? После него я ничего не видел этим глазом, я вижу три тебя [говорит Биспингу], два его. Но, честно говоря, я никогда не был так готов, как к этому бою, это был лучший кэмп в моей карьере. Даже если бы он ткнул меня в оба глаза, я бы, пожалуй, все равно убил его. В конце первого раунда я понял, что его легче поймать с правой, я ждал этой возможности снова, и во втором раунде она пришла», — сказал Борщев в интервью после поединка.

31-летний Борщев одержал вторую победу в UFC. Всего у него 7 побед и 3 поражения в ММА.