Большинство читателей Твиттера Bellator считает, что Минаков победил Конго

Француз Чейк Конго одержал победу над россиянином Виталием Минаковым в бою Bellator 216. В Твиттере организации было проведено голосование с вопросом о том, кто выиграл бой. Большинство считает, что победил россиянин.

Минаков набрал 61 процент голосов. 39 процентов получил Конго. Бойцы провели в октагоне три раунда. Судьи отдали победу французу – 30-27, 29-28, 29-28.

Это восьмая подряд победа Конго и первое поражение Минакова в карьере.