Болельщик поставил 25 тысяч долларов на победу Агаповой и проиграл

Болельщик потерял крупную сумму денег, сделав ставку на один из поединков UFC Fight Night. Об этом сообщает MMA Junkie.

По данным источника, была сделана ставка на победу Марии Агаповой над Шаной Добсон. Размер ставки — 25 тысяч долларов. В случае успеха выигрыш составил бы 1775 долларов.

Однако американка победила представительницу Казахстана техническим нокаутом во втором раунде. В связи с этим человек, поставивший на успех Агаповой, лишился 25 тысяч.