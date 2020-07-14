Более 4,6 миллиона человек посмотрели турнир UFC 251 на РЕН ТВ

По данным Mediascope, турнир UFC 251, показанный в прямом эфире на РЕН ТВ 12 июля, посмотрели 4,6 млн человек по всей стране.

Так, в Москве доля в целевой аудитории 25-54 составила 23,9 процента,а доля мужчин в этой возрастной категории — 22,2 процента . По России в целом эти показатели составили 16,2 и 21,5 процента.

При этом состоявшийся в рамках турнира бой Джессики Андраде и Роуз Намаюнас привлек рекордную женскую аудиторию — в Москве его посмотрели более 40 процентов российских телезрительниц: доля в этой категории составила 42,2 процента.

Таким образом, РЕН ТВ занял первое место среди всех телеканалов в данном временном слоте — как в столице, так и по России в целом.

В результате титульного боя за пояс UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян одержал победу над бразильцем Жозе Альдо техническим нокаутом в 5 раунде. РЕН ТВ — единственный федеральный канал, который показал UFC 251 бесплатно в прямом эфире