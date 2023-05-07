Богатырев: «Евлоеву стало скучно, и он сам придумал себе проблемы в бою с Лопесом»

Российский боец Адам Богатырев оценил победу Мовсара Евлоева над Диего Лопесом на турнире UFC 288.

«Мовсару нужно еще две-три победы до титульного боя, — цитирует MMA.Metaratings.ru Богатырева. — Я знаю Евлоева достаточно неплохо. У меня создалось впечатление, что когда ему становится скучно, он придумывает для себя приключения. Я видел картину именно так, потому что Лопес не сам выходил на болевые приемы. Он выходил на них, когда Мовсар отдавал ему руку или ногу. Возможно, после простоя и травм он решил протестировать себя. Евлоев мог закончить бой досрочно, но он не хотел. К тому же у нас Рамадан закончился 10-12 дней назад. У Мовсара было мало времени на полноценную подготовку. Не исключаю, что эти дни он потратил на весогонку. Не совсем правильным будет считать, что Евлоев был идеально готов. Оба вышли на замену».

Евлоев победил Лопеса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). По окончании турнира спортсмены получили бонус в 50 тысяч долларов за лучший бой вечера.