Богатов подписал контракт с UFC и хочет драться с Фергюсоном

Чемпион М-1 в легком весе Роман Богатов подписал контракт с организацией UFC. Его переход стал возможен в рамках соглашения M-1 Global и UFC. Боец, дважды защитивший титул чемпиона в М-1, может выступать в американском промоушене.

— Контракт с UFC подписан, — написал Богатов в Instagram. — Тони Фергюсон, жди меня.

19-летний Богатов провел боев 8 боев, во всех из которых одержал победы. Один раз он победил нокаут, а пять раз заставил соперника сдаться.