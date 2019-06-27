Боец UFC высказался о бое между Томом Крузом и Джастином Бибером

Боец UFC Бен Аскрен отметил, что хотел бы увидеть бой между известным поп-певцом Джастином Бибером и голливудским актером Томом Крузом. Ранее Бибер бросил вызов кинозвезде, но затем заявил, что это была шутка.

– Круз бы победил, потому что Джастин Бибер выглядит как слабак. Том Круз похож на парня, у которого случалось дерьмо в жизн, – цитирует Аскрена TMZ. - Мне говорили, что он хороший атлет. Не знаю, насколько это правда. На такой бы бой я бы посомотрел. В других видах спорта слабые соперники не вызывают никакого интереса, но в боях даже слабые соперники могут выдать шоу.

Если этот бой случится, то я бы показал Крузупару приемов, научил тейкдаунам с захватом обеих ног. Тогда он точно побьет Бибера.