Боец UFC снялся с поединка из-за пропажи дочери

Американский тяжеловес Уолт Харрис отказался от участия в поединке UFC на ESPN 7 с Алистаром Оверимом из-за исчезновения 19-летней дочери, сообщает MMAjunkie. Бой должен был пройти 8 декабря в Вашингтоне.

Ранее стало известно, что глава UFC Дана Уайт назначил вознаграждение за любую информацию в поиске дочери Харриса Ани Бланшард.

Харрис выступает в UFC c 2014 года. В рейтинге тяжеловесов он сейчас занимает 10-е место. Всего 36-летний боец одержал 12 побед и потерпел семь поражений.

У бойца UFC пропала дочь. Как такое возможно?